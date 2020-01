RS Components Déclaration de conformité

Nous déclarons que les fournitures listées ci-dessous sont conformes aux spécifications du catalogue RS Components en vigueur et aux caractéristiques techniques du fabricant, sauf indications contraires. Ces fournitures ont été stockées et manipulées dans des conditions appropriées et n’ont été utilisées, ni réparées ou modifiées.

Code commande RS 918-4810 Intitulé Pistolet à mousse métallique Blanche, Aerosol, -40 → +90 °C 500 ml Fabricant/Marque : Loctite Référence fabricant Rubson power mousse expansive

Les informations communiquées ci-dessus sont relatives au(x) produit(s) vendu(s) à compter de ce jour.

Date Jan 24, 2020

